(Сурцева) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сурцева) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бичевой Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
26.04.1997

Сын: Бичевой Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Бичевой Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
18.12.2004

Дочь: (Бичевая) Анна Владимировна

Отец ребёнка: Бичевой Владимир Михайлович

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