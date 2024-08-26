(Сурцева) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.04.1997
Сын: Бичевой Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Бичевой Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
18.12.2004
Дочь: (Бичевая) Анна Владимировна
Отец ребёнка: Бичевой Владимир Михайлович