Трикин Евгений Владимирович
Место рожденияЭлектросталь, Московская область
Дата рождения19.07.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1957
Место жительства
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Жена: Трикина Ольга
Работа или профессия
Неизвестно
инженер
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трикина Ольга
Образование
1979
Образовательное учреждение: ЭПИ (ф) НИТУ МИСиС, Электростальский политехнический институт (филиал) Национального исследовательского технологическогоуниверситета «МИСиС» (Московск | Специальность: Факу... Показать все
Рождение ребёнка
10.08.1982
Дочь: Краснова (Трикина) Наталья Евгеньевна
Мать ребёнка: Трикина Ольга
Образование
1985
Образовательное учреждение: эПИ (ф) НИТУ МИСиС, Электростальский политехнический институт (филиал) Национального исследовательского технологическогоуниверситета «МИСиС» (Московск | Специальность: факу... Показать все
Рождение ребёнка
?.02.1988
Мать ребёнка: Трикина Ольга
Восприемник
1989
Василий Николаевич Трикин
Восприемник
1989
Татьяна Николаевна (Трикина) Трикина