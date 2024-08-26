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Трикин Евгений Владимирович

Место рождения

Электросталь, Московская область

Дата рождения

19.07.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1957

Отец: Трикин Владимир Васильевич

Мать: Трикина (Ломакина) Анастасия Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Развод
Неизвестно

Жена: Трикина Ольга

Работа или профессия
Неизвестно
инженер
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трикина Ольга

Образование
1979
Образовательное учреждение: ЭПИ (ф) НИТУ МИСиС, Электростальский политехнический институт (филиал) Национального исследовательского технологическогоуниверситета «МИСиС» (Московск | Специальность: Факу... Показать все
Рождение ребёнка
10.08.1982

Дочь: Краснова (Трикина) Наталья Евгеньевна

Мать ребёнка: Трикина Ольга

Образование
1985
Образовательное учреждение: эПИ (ф) НИТУ МИСиС, Электростальский политехнический институт (филиал) Национального исследовательского технологическогоуниверситета «МИСиС» (Московск | Специальность: факу... Показать все
Рождение ребёнка
?.02.1988

Сын: Трикин Артём Евгеньевич

Мать ребёнка: Трикина Ольга

Восприемник
1989
Василий Николаевич Трикин
Восприемник
1989
Татьяна Николаевна (Трикина) Трикина

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