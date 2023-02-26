Илларион Фомин
Место рожденияс.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения20.10.1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1804
Отец: Фома Трофимов
Мать: ?
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
29.10.1820
Жена: Авдотья Иванова
Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1825
Сын: Фёдор Илларионов
Мать ребёнка: Авдотья Иванова
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
21.08.1825
Мать ребёнка: Авдотья Иванова
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Ефросинья Илларионова
Мать ребёнка: Авдотья Иванова
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1829
Сын: Иван Илларионов
Мать ребёнка: Авдотья Иванова
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
27.03.1831
Сын: Захарий Илларионов
Мать ребёнка: Авдотья Иванова
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1842
Сын: Николай Илларионов
Мать ребёнка: Авдотья Иванова
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно