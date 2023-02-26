Изот (Зотик) Илларионов
Место рожденияс.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения21.08.1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1825
Отец: Илларион Фомин
Мать: Авдотья Иванова
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Поликарп Изотов
Мать ребёнка: Мавра Артемиева
Бракосочетание
29.10.1844
Жена: Мавра Артемиева
Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно