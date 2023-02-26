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Изот (Зотик) Илларионов

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Место рождения

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

21.08.1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1804 г.р.

Мать

До 1802 г.р.

Жена

1826 г.р.

Дети

Около 1843 г.р.

Добавил:

АБ
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Место
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Рождение
21.08.1825

Отец: Илларион Фомин

Мать: Авдотья Иванова

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Поликарп Изотов

Мать ребёнка: Мавра Артемиева

Бракосочетание
29.10.1844

Жена: Мавра Артемиева

Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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