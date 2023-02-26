Ефросинья Илларионова
Место рожденияс.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Илларион Фомин
Мать: Авдотья Иванова
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
29.10.1847
Муж: Семён Фёдоров
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
08.?.1859
Муж: Иродион Иванов
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно