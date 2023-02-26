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Ефросинья Илларионова

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Место рождения

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1804 г.р.

Мать

До 1802 г.р.

Муж

1829 г.р.
1826 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Илларион Фомин

Мать: Авдотья Иванова

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
29.10.1847

Муж: Семён Фёдоров

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
08.?.1859

Муж: Иродион Иванов

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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