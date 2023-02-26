Николай Илларионов
Место рожденияс.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1842
Отец: Илларион Фомин
Мать: Авдотья Иванова
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
30.03.1862
Дочь: Фиония Николаева
Мать ребёнка: Мастридея Иванова
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Работа или профессия
1862
дворовой человек
Рождение ребёнка
Около ?.07.1864
Сын: Никифор Николаев
Мать ребёнка: Мастридея Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мастридея Иванова
Смерть
Неизвестно