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Николай Илларионов

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Место рождения

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1842

Отец: Илларион Фомин

Мать: Авдотья Иванова

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
30.03.1862

Дочь: Фиония Николаева

Мать ребёнка: Мастридея Иванова

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Работа или профессия
1862
дворовой человек
Рождение ребёнка
Около ?.07.1864

Сын: Никифор Николаев

Мать ребёнка: Мастридея Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мастридея Иванова

Смерть
Неизвестно
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