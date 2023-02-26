Мастридея Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1862
Дочь: Фиония Николаева
Отец ребёнка: Николай Илларионов
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Около ?.07.1864
Сын: Никифор Николаев
Отец ребёнка: Николай Илларионов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Илларионов
Смерть
Неизвестно