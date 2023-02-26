Мастридея Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМастридея Иванова

Мастридея Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1842 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1862

Дочь: Фиония Николаева

Отец ребёнка: Николай Илларионов

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Около ?.07.1864

Сын: Никифор Николаев

Отец ребёнка: Николай Илларионов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Илларионов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close