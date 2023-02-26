Авдотья Иванова
Место рожденияс.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
29.10.1820
Муж: Илларион Фомин
Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1825
Сын: Фёдор Илларионов
Отец ребёнка: Илларион Фомин
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
21.08.1825
Отец ребёнка: Илларион Фомин
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Ефросинья Илларионова
Отец ребёнка: Илларион Фомин
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1829
Сын: Иван Илларионов
Отец ребёнка: Илларион Фомин
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
27.03.1831
Сын: Захарий Илларионов
Отец ребёнка: Илларион Фомин
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1842
Сын: Николай Илларионов
Отец ребёнка: Илларион Фомин
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно