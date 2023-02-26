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Авдотья Иванова

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Место рождения

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
29.10.1820

Муж: Илларион Фомин

Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1825

Сын: Фёдор Илларионов

Отец ребёнка: Илларион Фомин

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
21.08.1825

Сын: Изот (Зотик) Илларионов

Отец ребёнка: Илларион Фомин

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Ефросинья Илларионова

Отец ребёнка: Илларион Фомин

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1829

Сын: Иван Илларионов

Отец ребёнка: Илларион Фомин

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
27.03.1831

Сын: Захарий Илларионов

Отец ребёнка: Илларион Фомин

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1842

Сын: Николай Илларионов

Отец ребёнка: Илларион Фомин

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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