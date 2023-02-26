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Фома Трофимов

Место рождения

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1756 г.р.

Мать

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Трофим Спиридонов

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Евстафий Фомин

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
20.10.1804

Сын: Илларион Фомин

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
До 1806

Дочь: Анна Фомина

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
20.11.1807

Сын: Пётр Фомин

Мать ребёнка: ?

Военная служба
1809
отдан в рекруты
Смерть
Неизвестно

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