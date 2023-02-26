Фома Трофимов
Место рожденияс.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Трофим Спиридонов
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Евстафий Фомин
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
20.10.1804
Сын: Илларион Фомин
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1806
Дочь: Анна Фомина
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
20.11.1807
Сын: Пётр Фомин
Мать ребёнка: ?
Военная служба
1809
отдан в рекруты
Смерть
Неизвестно