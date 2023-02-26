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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Сын: Кузьма Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Спиридонов
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1781
Сын: Фома Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Спиридонов
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1788
Сын: Алексей ст
Отец ребёнка: Трофим Спиридонов
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
29.05.1794
Дочь: Феодосия Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Спиридонов
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Трофим Спиридонов
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1803
Сын: Варфоломей Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Спиридонов
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1805
Дочь: Мария Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Спиридонов
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Трофим Спиридонов
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.