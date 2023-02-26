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Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Кузьма Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Спиридонов

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1781

Сын: Фома Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Спиридонов

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1788

Сын: Алексей ст

Отец ребёнка: Трофим Спиридонов

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
29.05.1794

Дочь: Феодосия Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Спиридонов

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1799

Сын: Свирин Антон Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Спиридонов

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1803

Сын: Варфоломей Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Спиридонов

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1805

Дочь: Мария Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Спиридонов

Рождение ребёнка
1809

Сын: Свирин Алексей Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Спиридонов

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
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