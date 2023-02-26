Алексей ст
Место рожденияс.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1788
Дата смерти24.07.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Трофим Спиридонов
Мать: ?
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Улита Ермолаева
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
29.03.1823
Сын: Василий Алексеев
Мать ребёнка: Улита Ермолаева
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1834
Сын: Иван Алексеев
Мать ребёнка: Улита Ермолаева
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Улита Ермолаева
Смерть
24.07.1848
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: эпидемия