Алексей ст — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей ст

Место рождения

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1788

Дата смерти

24.07.1848

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Трофим Спиридонов

Мать: ?

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1810

Сын: Свирин Макар Алексеев

Мать ребёнка: Улита Ермолаева

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
29.03.1823

Сын: Василий Алексеев

Мать ребёнка: Улита Ермолаева

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1834

Сын: Иван Алексеев

Мать ребёнка: Улита Ермолаева

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Улита Ермолаева

Смерть
24.07.1848
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: эпидемия
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