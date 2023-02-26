Улита Ермолаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смерти25.01.1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей ст
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Алексей ст
Рождение ребёнка
29.03.1823
Сын: Василий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей ст
Рождение ребёнка
До 1834
Сын: Иван Алексеев
Отец ребёнка: Алексей ст
Смерть
25.01.1836
Причина смерти: от горячки