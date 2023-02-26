Улита Ермолаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улита Ермолаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

25.01.1836

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1788 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей ст

Рождение ребёнка
1810

Сын: Свирин Макар Алексеев

Отец ребёнка: Алексей ст

Рождение ребёнка
29.03.1823

Сын: Василий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей ст

Рождение ребёнка
До 1834

Сын: Иван Алексеев

Отец ребёнка: Алексей ст

Смерть
25.01.1836
Причина смерти: от горячки

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