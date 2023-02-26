Свирин Макар Алексеев
Место рожденияс.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1810
Дата смерти24.07.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Алексей ст
Мать: Улита Ермолаева
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Параскева Макарова
Мать ребёнка: Свирина Васса Сергеева
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
24.05.1839
Дочь: Феодосия Макарова
Мать ребёнка: Свирина Васса Сергеева
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Свирина Васса Сергеева
Смерть
24.07.1848
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: эпидемия