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Свирин Макар Алексеев

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Место рождения

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1810

Дата смерти

24.07.1848

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Алексей ст

Мать: Улита Ермолаева

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Параскева Макарова

Мать ребёнка: Свирина Васса Сергеева

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
24.05.1839

Дочь: Феодосия Макарова

Мать ребёнка: Свирина Васса Сергеева

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свирина Васса Сергеева

Смерть
24.07.1848
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: эпидемия
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