Свирина Васса Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свирина Васса Сергеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1810 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Параскева Макарова

Отец ребёнка: Свирин Макар Алексеев

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
24.05.1839

Дочь: Феодосия Макарова

Отец ребёнка: Свирин Макар Алексеев

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свирин Макар Алексеев

Смерть
Неизвестно
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