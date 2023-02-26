Свирина Васса Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Параскева Макарова
Отец ребёнка: Свирин Макар Алексеев
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
24.05.1839
Дочь: Феодосия Макарова
Отец ребёнка: Свирин Макар Алексеев
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно