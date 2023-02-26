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Женский

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АБ
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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1804

Сын: Илларион Фомин

Отец ребёнка: Фома Трофимов

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Евстафий Фомин

Отец ребёнка: Фома Трофимов

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1806

Дочь: Анна Фомина

Отец ребёнка: Фома Трофимов

Рождение ребёнка
20.11.1807

Сын: Пётр Фомин

Отец ребёнка: Фома Трофимов

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
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