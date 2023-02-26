Анна Фомина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1806
Отец: Фома Трофимов
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1825
Сын: Пётр Григорьев
Отец ребёнка: Федунов Григорий (Кондратов)
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Федунова) Устина Григорьева
Отец ребёнка: Федунов Григорий (Кондратов)
Рождение ребёнка
20.01.1837
Дочь: Авдотья (Евдокия) Григорьева
Отец ребёнка: Федунов Григорий (Кондратов)
Рождение ребёнка
20.07.1839
Сын: Стефан Григорьев
Отец ребёнка: Федунов Григорий (Кондратов)
Рождение ребёнка
24.06.1840
Сын: Иван Григорьев
Отец ребёнка: Федунов Григорий (Кондратов)
Рождение ребёнка
До 1845
Сын: Егор Григорьев
Отец ребёнка: Федунов Григорий (Кондратов)
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Кузнецова Акилина Григорьева
Отец ребёнка: Федунов Григорий (Кондратов)
Смерть
Неизвестно