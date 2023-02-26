Анна Фомина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Фомина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1806

Отец: Фома Трофимов

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федунов Григорий (Кондратов)

Рождение ребёнка
1825

Сын: Пётр Григорьев

Отец ребёнка: Федунов Григорий (Кондратов)

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Федунова) Устина Григорьева

Отец ребёнка: Федунов Григорий (Кондратов)

Рождение ребёнка
20.01.1837

Дочь: Авдотья (Евдокия) Григорьева

Отец ребёнка: Федунов Григорий (Кондратов)

Рождение ребёнка
20.07.1839

Сын: Стефан Григорьев

Отец ребёнка: Федунов Григорий (Кондратов)

Рождение ребёнка
24.06.1840

Сын: Иван Григорьев

Отец ребёнка: Федунов Григорий (Кондратов)

Рождение ребёнка
До 1845

Сын: Егор Григорьев

Отец ребёнка: Федунов Григорий (Кондратов)

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Кузнецова Акилина Григорьева

Отец ребёнка: Федунов Григорий (Кондратов)

Смерть
Неизвестно

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