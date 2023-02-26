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Федунов Григорий (Кондратов)

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Место рождения

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1785 г.р.

Мать

Не указана

Жена

До 1806 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1805

Отец: Кодратий

Мать: не указана

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1825

Сын: Пётр Григорьев

Мать ребёнка: Анна Фомина

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Устина Григорьева

Мать ребёнка: Анна Фомина

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1837

Дочь: Авдотья (Евдокия) Григорьева

Мать ребёнка: Анна Фомина

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
20.07.1839

Сын: Стефан Григорьев

Мать ребёнка: Анна Фомина

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
24.06.1840

Сын: Иван Григорьев

Мать ребёнка: Анна Фомина

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1845

Сын: Егор Григорьев

Мать ребёнка: Анна Фомина

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Кузнецова Акилина Григорьева

Мать ребёнка: Анна Фомина

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Фомина

Смерть
Неизвестно
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