Федунов Григорий (Кондратов)
Место рожденияс.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1805
Отец: Кодратий
Мать: не указана
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1825
Сын: Пётр Григорьев
Мать ребёнка: Анна Фомина
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Устина Григорьева
Мать ребёнка: Анна Фомина
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1837
Дочь: Авдотья (Евдокия) Григорьева
Мать ребёнка: Анна Фомина
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
20.07.1839
Сын: Стефан Григорьев
Мать ребёнка: Анна Фомина
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
24.06.1840
Сын: Иван Григорьев
Мать ребёнка: Анна Фомина
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1845
Сын: Егор Григорьев
Мать ребёнка: Анна Фомина
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Кузнецова Акилина Григорьева
Мать ребёнка: Анна Фомина
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Фомина
Смерть
Неизвестно