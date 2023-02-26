(Федунова) Устина Григорьева
Место рожденияс.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Федунов Григорий (Кондратов)
Мать: Анна Фомина
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
28.10.1851
Муж: Тимофей Иванов
Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно