(Федунова) Устина Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Федунова) Устина Григорьева

Место рождения

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1805 г.р.

Мать

До 1806 г.р.

Муж

1831 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Федунов Григорий (Кондратов)

Мать: Анна Фомина

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
28.10.1851

Муж: Тимофей Иванов

Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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