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Тимофей Иванов

Место рождения

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1812 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Иван Карпов

Мать: не указана

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
28.10.1851

Жена: Устина Григорьева

Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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