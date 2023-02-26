Тимофей Иванов
Место рожденияс.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Иван Карпов
Мать: не указана
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
28.10.1851
Жена: Устина Григорьева
Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно