Саблина (Неелова) Фивея Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саблина (Неелова) Фивея Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

23.10.1885 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Неелов Дмитрий Михайлович

Мать: не указана

Бракосочетание
17.09.1832 ст.

Муж: Саблин Николай Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.06.1833 ст.

Сын: Саблин Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Саблин Николай Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.07.1834 ст.

Дочь: Арцыбашева Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Саблин Николай Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.08.1835 ст.

Дочь: Павлинова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Саблин Николай Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.06.1836 ст.

Сын: Саблин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Саблин Николай Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.04.1838 ст.

Сын: Саблин Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Саблин Николай Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.06.1839 ст.

Сын: Саблин Вадим Николаевич

Отец ребёнка: Саблин Николай Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.07.1840 ст.

Сын: Саблин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Саблин Николай Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.04.1843 ст.

Сын: Саблин Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Саблин Николай Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.01.1849 ст.

Дочь: Саблина Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Саблин Николай Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
23.10.1885 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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