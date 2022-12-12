Саблина (Неелова) Фивея Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти23.10.1885 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Неелов Дмитрий Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
17.09.1832 ст.
Рождение ребёнка
25.06.1833 ст.
Сын: Саблин Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Саблин Николай Иванович
Рождение ребёнка
27.07.1834 ст.
Дочь: Арцыбашева Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Саблин Николай Иванович
Рождение ребёнка
12.08.1835 ст.
Дочь: Павлинова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Саблин Николай Иванович
Рождение ребёнка
17.06.1836 ст.
Сын: Саблин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Саблин Николай Иванович
Рождение ребёнка
24.04.1838 ст.
Отец ребёнка: Саблин Николай Иванович
Рождение ребёнка
25.06.1839 ст.
Отец ребёнка: Саблин Николай Иванович
Рождение ребёнка
12.07.1840 ст.
Сын: Саблин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Саблин Николай Иванович
Рождение ребёнка
29.04.1843 ст.
Отец ребёнка: Саблин Николай Иванович
Рождение ребёнка
04.01.1849 ст.
Дочь: Саблина Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Саблин Николай Иванович
Смерть
23.10.1885 ст.