Неелов Дмитрий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Неелов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1790 ст.
Сын: Неелов Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.04.1805 ст.
Сын: Неелов Валентин Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Неелов Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Саблина Фивея Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно