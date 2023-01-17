Неелов Дмитрий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неелов Дмитрий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Неелов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1790 ст.

Сын: Неелов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.04.1805 ст.

Сын: Неелов Валентин Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Неелов Платон Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Неелов Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Саблина Фивея Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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