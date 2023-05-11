Неелова (Разварина) Александра Львовна
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Разварин Лев Фёдорович
Мать: не указана
Бракосочетание
1789
Рождение ребёнка
28.08.1790 ст.
Сын: Неелов Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Неелов Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
25.09.1795 ст.
Сын: Неелов Филадельф Дмитриевич
Отец ребёнка: Неелов Дмитрий Михайлович
Кузминское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
06.04.1805 ст.
Сын: Неелов Валентин Дмитриевич
Отец ребёнка: Неелов Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Неелов Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Неелов Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Неелов Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Саблина Фивея Дмитриевна
Отец ребёнка: Неелов Дмитрий Михайлович
Смерть
Неизвестно