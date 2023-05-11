Неелова (Разварина) Александра Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неелова (Разварина) Александра Львовна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Разварин Лев Фёдорович

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
1789

Муж: Неелов Дмитрий Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.08.1790 ст.

Сын: Неелов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Неелов Дмитрий Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.09.1795 ст.

Сын: Неелов Филадельф Дмитриевич

Отец ребёнка: Неелов Дмитрий Михайлович

Кузминское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
06.04.1805 ст.

Сын: Неелов Валентин Дмитриевич

Отец ребёнка: Неелов Дмитрий Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Неелов Платон Дмитриевич

Отец ребёнка: Неелов Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
1809

Сын: Неелов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Неелов Дмитрий Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Саблина Фивея Дмитриевна

Отец ребёнка: Неелов Дмитрий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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