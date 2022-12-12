Саблин Леонид Николаевич
Место рождения
Дата рождения24.04.1838 ст.
Дата смерти26.07.1905 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1838 ст.
Отец: Саблин Николай Иванович
Мать: Саблина Фивея Дмитриевна
Рождение ребёнка
18.11.1868 ст.
Сын: Саблин Николай Леонидович
Мать ребёнка: Саблина Елена Фёдоровна
Рождение ребёнка
13.12.1869 ст.
Дочь: Иогансон Вера Леонидовна
Мать ребёнка: Саблина Елена Фёдоровна
Рождение ребёнка
15.05.1876 ст.
Мать ребёнка: Саблина Елена Фёдоровна
Рождение ребёнка
19.02.1883 ст.
Дочь: Алова Анна Леонидовна
Мать ребёнка: Саблина Елена Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саблина Елена Фёдоровна
Смерть
26.07.1905 ст.