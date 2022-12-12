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Саблин Леонид Николаевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

24.04.1838 ст.

Дата смерти

26.07.1905 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1838 ст.

Отец: Саблин Николай Иванович

Мать: Саблина Фивея Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.11.1868 ст.

Сын: Саблин Николай Леонидович

Мать ребёнка: Саблина Елена Фёдоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.12.1869 ст.

Дочь: Иогансон Вера Леонидовна

Мать ребёнка: Саблина Елена Фёдоровна

Рождение ребёнка
15.05.1876 ст.

Сын: Саблин Борис Леонидович

Мать ребёнка: Саблина Елена Фёдоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.02.1883 ст.

Дочь: Алова Анна Леонидовна

Мать ребёнка: Саблина Елена Фёдоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саблина Елена Фёдоровна

Смерть
26.07.1905 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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