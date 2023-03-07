Алова (Саблина) Анна Леонидовна
Место рождения
Дата рождения19.02.1883 ст.
Дата смерти07.01.1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1883 ст.
Отец: Саблин Леонид Николаевич
Мать: Саблина Елена Фёдоровна
Рождение ребёнка
02.02.1906 ст.
Дочь: Знаменская Алла Александровна
Отец ребёнка: Алов Александр Алексеевич
Пулавы, Польша
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.01.1945
Харьков, Харківська область