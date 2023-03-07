Алова (Саблина) Анна Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алова (Саблина) Анна Леонидовна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

19.02.1883 ст.

Дата смерти

07.01.1945

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1883 ст.

Отец: Саблин Леонид Николаевич

Мать: Саблина Елена Фёдоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.02.1906 ст.

Дочь: Знаменская Алла Александровна

Отец ребёнка: Алов Александр Алексеевич

Пулавы, Польша
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алов Александр Алексеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
07.01.1945
Харьков, Харківська область
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