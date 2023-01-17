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Алов Александр Алексеевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

22.11.1872 ст.

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1872 ст.

Отец: Алов Алексей Дормидонтович

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.02.1906 ст.

Дочь: Знаменская Алла Александровна

Мать ребёнка: Алова Анна Леонидовна

Пулавы, Польша
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алова Анна Леонидовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
1936
Харьков, Харківська область
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