Алов Александр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения22.11.1872 ст.
Дата смерти1936
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1872 ст.
Отец: Алов Алексей Дормидонтович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1906 ст.
Дочь: Знаменская Алла Александровна
Мать ребёнка: Алова Анна Леонидовна
Пулавы, Польша
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алова Анна Леонидовна
Смерть
1936
Харьков, Харківська область