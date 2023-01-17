Саблин Виктор Николаевич
Место рождения
Дата рождения29.04.1843 ст.
Дата смерти01.01.1895 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1843 ст.
Отец: Саблин Николай Иванович
Мать: Саблина Фивея Дмитриевна
Бракосочетание
17.02.1878 ст.
Жена: Саблина София Николаевна
Рождение ребёнка
15.11.1878 ст.
Дочь: Саблина София Викторовна
Мать ребёнка: Саблина София Николаевна
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Саблина София Николаевна
Рождение ребёнка
13.11.1883 ст.
Мать ребёнка: Саблина София Николаевна
Смерть
01.01.1895 ст.