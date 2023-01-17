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Саблин Виктор Николаевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

29.04.1843 ст.

Дата смерти

01.01.1895 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1843 ст.

Отец: Саблин Николай Иванович

Мать: Саблина Фивея Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
17.02.1878 ст.

Жена: Саблина София Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.11.1878 ст.

Дочь: Саблина София Викторовна

Мать ребёнка: Саблина София Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Саблин Виктор Викторович

Мать ребёнка: Саблина София Николаевна

Рождение ребёнка
13.11.1883 ст.

Сын: Саблин Сергей Викторович

Мать ребёнка: Саблина София Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
01.01.1895 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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