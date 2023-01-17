Арцыбашева (Саблина) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арцыбашева (Саблина) Екатерина Николаевна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

27.07.1834 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1834 ст.

Отец: Саблин Николай Иванович

Мать: Саблина Фивея Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Арцыбашев Владимир Александрович

Отец ребёнка: Арцыбашев Александр Евграфович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арцыбашев Николай Александрович

Отец ребёнка: Арцыбашев Александр Евграфович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арцыбашев Александр Евграфович

Смерть
Неизвестно
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