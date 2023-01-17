Арцыбашева (Саблина) Екатерина Николаевна
Место рождения
Дата рождения27.07.1834 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1834 ст.
Отец: Саблин Николай Иванович
Мать: Саблина Фивея Дмитриевна
Рождение ребёнка
1868
Сын: Арцыбашев Владимир Александрович
Отец ребёнка: Арцыбашев Александр Евграфович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арцыбашев Николай Александрович
Отец ребёнка: Арцыбашев Александр Евграфович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно