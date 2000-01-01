Жаворонков Савин Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жаворонков Савин Тимофеевич

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Место рождения

деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия

Дата рождения

Вычислено 1771

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1788 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1771

Отец: Жаворонков Тимофей

Мать: не указана

деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Вычислено 1798

Дочь: Матрона Савиновна

Мать ребёнка: Жаворонкова ?

деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Между 1803 и 1804

Сын: Жаворонков Козма Савинович

Мать ребёнка: Жаворонкова ?

деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Вычислено 1811

Дочь: Евдокия Савиновна

Мать ребёнка: Жаворонкова ?

деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Дочь: Ксения Савиновна

Мать ребёнка: Жаворонкова Анна

деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Между 1815 и 1816

Сын: Жаворонков Макар Савинович

Мать ребёнка: Жаворонкова Анна

деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Между 1817 и 1818

Сын: Жаворонков Сидор Савинович

Мать ребёнка: Жаворонкова Анна

деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Вычислено 1821

Дочь: Ирина Савиновна

Мать ребёнка: Жаворонкова Анна

деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Вычислено 1825

Дочь: Настасья Савиновна

Мать ребёнка: Жаворонкова Анна

деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жаворонкова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жаворонкова ?

Место жительства
Неизвестно
деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Смерть
1849
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