Жаворонков Савин Тимофеевич
Место рождениядеревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Дата рожденияВычислено 1771
Дата смерти1849
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1771
Отец: Жаворонков Тимофей
Мать: не указана
деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Вычислено 1798
Дочь: Матрона Савиновна
Мать ребёнка: Жаворонкова ?
деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Между 1803 и 1804
Сын: Жаворонков Козма Савинович
Мать ребёнка: Жаворонкова ?
деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Вычислено 1811
Дочь: Евдокия Савиновна
Мать ребёнка: Жаворонкова ?
деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Дочь: Ксения Савиновна
Мать ребёнка: Жаворонкова Анна
деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Между 1815 и 1816
Сын: Жаворонков Макар Савинович
Мать ребёнка: Жаворонкова Анна
деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Между 1817 и 1818
Сын: Жаворонков Сидор Савинович
Мать ребёнка: Жаворонкова Анна
деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Вычислено 1821
Дочь: Ирина Савиновна
Мать ребёнка: Жаворонкова Анна
деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Вычислено 1825
Дочь: Настасья Савиновна
Мать ребёнка: Жаворонкова Анна
деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жаворонкова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жаворонкова ?
Место жительства
Неизвестно
деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Смерть
1849