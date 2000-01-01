Жаворонков Козма Савинович
Место рождениядеревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Дата рожденияМежду 1803 и 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1803 и 1804
Отец: Жаворонков Савин Тимофеевич
Мать: Жаворонкова ?
деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Между 1822 и 1823
Сын: Жаворонков Василий Кузьмич
Мать ребёнка: Жаворонкова Анна Николаевна
деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Вычислено 1826
Дочь: Ульяна Кузьминична
Мать ребёнка: Жаворонкова Анна Николаевна
деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Вычислено 1829
Дочь: Наталия Кузьминична
Мать ребёнка: Жаворонкова Анна Николаевна
деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Вычислено 1831
Сын: Жаворонков Николай Кузьмич
Мать ребёнка: Жаворонкова Анна Николаевна
деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Вычислено 1832
Дочь: Анна Кузьминична
Мать ребёнка: Жаворонкова Анна Николаевна
деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Между 1840 и 1842
Дочь: Марья Кузьминична
Мать ребёнка: Жаворонкова Анна Николаевна
деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Смерть
Неизвестно