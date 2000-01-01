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Жаворонков Козма Савинович

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Место рождения

деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия

Дата рождения

Между 1803 и 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1803 и 1804

Отец: Жаворонков Савин Тимофеевич

Мать: Жаворонкова ?

деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Между 1822 и 1823

Сын: Жаворонков Василий Кузьмич

Мать ребёнка: Жаворонкова Анна Николаевна

деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Вычислено 1826

Дочь: Ульяна Кузьминична

Мать ребёнка: Жаворонкова Анна Николаевна

деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Вычислено 1829

Дочь: Наталия Кузьминична

Мать ребёнка: Жаворонкова Анна Николаевна

деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Вычислено 1831

Сын: Жаворонков Николай Кузьмич

Мать ребёнка: Жаворонкова Анна Николаевна

деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Вычислено 1832

Дочь: Анна Кузьминична

Мать ребёнка: Жаворонкова Анна Николаевна

деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Между 1840 и 1842

Дочь: Марья Кузьминична

Мать ребёнка: Жаворонкова Анна Николаевна

деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жаворонкова Анна Николаевна

Место жительства
Неизвестно
деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Смерть
Неизвестно
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