деревня Хабаровская 1-я, Вятский уезд, Вятская губерния (на 1926) — Familio

Хабаровская 1-я

Вятский уезд, Вятская губерния (на 1926)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Кировской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Орловский уезд
10459Хабаровская 1-я (Быстрицы), д. каз.при рч. Азовке.2033195755

Список населённых мест Вятской губернии 1926 года

НазваниеСельсоветРод н/пкм до ВИКХозяйств крест. типаПрочихВсего хозяйствМужчинЖенщинОбоего полаУдмурт.Татар.Мари.Перм.Прочих
Вятская губерния, Вятский уезд, Вятская волость
598Б. Ряби, Хабаровская 1-я.Щербининскийдер. 1388262147

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