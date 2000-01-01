Жаворонкова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жаворонкова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1771 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1798

Дочь: Матрона Савиновна

Отец ребёнка: Жаворонков Савин Тимофеевич

деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Между 1803 и 1804

Сын: Жаворонков Козма Савинович

Отец ребёнка: Жаворонков Савин Тимофеевич

деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Вычислено 1811

Дочь: Евдокия Савиновна

Отец ребёнка: Жаворонков Савин Тимофеевич

деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жаворонков Савин Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Смерть
Неизвестно
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