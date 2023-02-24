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Жаворонкова Анна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1801 и 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1801 и 1803

Отец: Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1822 и 1823

Сын: Жаворонков Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Жаворонков Козма Савинович

Хабаровская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1826

Дочь: Ульяна Кузьминична

Отец ребёнка: Жаворонков Козма Савинович

Хабаровская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1829

Дочь: Наталия Кузьминична

Отец ребёнка: Жаворонков Козма Савинович

Хабаровская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1831

Сын: Жаворонков Николай Кузьмич

Отец ребёнка: Жаворонков Козма Савинович

Хабаровская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1832

Дочь: Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Жаворонков Козма Савинович

Хабаровская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1840 и 1842

Дочь: Марья Кузьминична

Отец ребёнка: Жаворонков Козма Савинович

Хабаровская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жаворонков Козма Савинович

Место жительства
Неизвестно
Хабаровская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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