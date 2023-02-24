Жаворонкова Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1801 и 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1801 и 1803
Отец: Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1822 и 1823
Сын: Жаворонков Василий Кузьмич
Отец ребёнка: Жаворонков Козма Савинович
Рождение ребёнка
Вычислено 1826
Дочь: Ульяна Кузьминична
Отец ребёнка: Жаворонков Козма Савинович
Рождение ребёнка
Вычислено 1829
Дочь: Наталия Кузьминична
Отец ребёнка: Жаворонков Козма Савинович
Рождение ребёнка
Вычислено 1831
Сын: Жаворонков Николай Кузьмич
Отец ребёнка: Жаворонков Козма Савинович
Рождение ребёнка
Вычислено 1832
Дочь: Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Жаворонков Козма Савинович
Рождение ребёнка
Между 1840 и 1842
Дочь: Марья Кузьминична
Отец ребёнка: Жаворонков Козма Савинович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно