Жаворонков Василий Кузьмич
Место рождениядеревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Дата рожденияМежду 1822 и 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Между 1822 и 1823
деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Между 1848 и 1850
Сын: Жаворонков Федос Васильевич
Мать ребёнка: Жаворонкова Афанасия Ионовна
деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Вычислено 1850
Дочь: Агафия Васильевна
Мать ребёнка: Жаворонкова Афанасия Ионовна
деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Вычислено 1853
Сын: Жаворонков Иван Васильевич
Мать ребёнка: Жаворонкова Афанасия Ионовна
деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Вычислено 1857
Дочь: Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Жаворонкова Афанасия Ионовна
деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Смерть
Неизвестно