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Жаворонков Василий Кузьмич

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Место рождения

деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия

Дата рождения

Между 1822 и 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1822 и 1823

Отец: Жаворонков Козма Савинович

Мать: Жаворонкова Анна Николаевна

деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Между 1848 и 1850

Сын: Жаворонков Федос Васильевич

Мать ребёнка: Жаворонкова Афанасия Ионовна

деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Вычислено 1850

Дочь: Агафия Васильевна

Мать ребёнка: Жаворонкова Афанасия Ионовна

деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Вычислено 1853

Сын: Жаворонков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Жаворонкова Афанасия Ионовна

деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Вычислено 1857

Дочь: Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Жаворонкова Афанасия Ионовна

деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жаворонкова Афанасия Ионовна

Место жительства
Неизвестно
деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Смерть
Неизвестно
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