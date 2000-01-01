Жаворонкова Афанасия Ионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖаворонкова Афанасия Ионовна

Жаворонкова Афанасия Ионовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1828 и 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Между 1822 и 1823 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1828 и 1830

Отец: Иона

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1848 и 1850

Сын: Жаворонков Федос Васильевич

Отец ребёнка: Жаворонков Василий Кузьмич

деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Вычислено 1850

Дочь: Агафия Васильевна

Отец ребёнка: Жаворонков Василий Кузьмич

деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Вычислено 1853

Сын: Жаворонков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Жаворонков Василий Кузьмич

деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Вычислено 1857

Дочь: Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Жаворонков Василий Кузьмич

деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жаворонков Василий Кузьмич

Место жительства
Неизвестно
деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close