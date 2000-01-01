Жаворонкова Афанасия Ионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1828 и 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Между 1828 и 1830
Отец: Иона
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1848 и 1850
Сын: Жаворонков Федос Васильевич
Отец ребёнка: Жаворонков Василий Кузьмич
деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Вычислено 1850
Дочь: Агафия Васильевна
Отец ребёнка: Жаворонков Василий Кузьмич
деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Вычислено 1853
Сын: Жаворонков Иван Васильевич
Отец ребёнка: Жаворонков Василий Кузьмич
деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Вычислено 1857
Дочь: Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Жаворонков Василий Кузьмич
деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Смерть
Неизвестно