Жаворонков Макар Савинович
Место рождениядеревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Дата рожденияМежду 1815 и 1816
Дата смерти1817
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1815 и 1816
Отец: Жаворонков Савин Тимофеевич
Мать: Жаворонкова Анна
деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Место жительства
Неизвестно
деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Смерть
1817