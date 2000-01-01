Жаворонков Макар Савинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖаворонков Макар Савинович

Жаворонков Макар Савинович

avatar

Место рождения

деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия

Дата рождения

Между 1815 и 1816

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1771 г.р.

Мать

Вычислено 1788 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1815 и 1816

Отец: Жаворонков Савин Тимофеевич

Мать: Жаворонкова Анна

деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Место жительства
Неизвестно
деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Смерть
1817
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close