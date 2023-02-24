Жаворонкова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жаворонкова Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1771 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Дочь: Ксения Савиновна

Отец ребёнка: Жаворонков Савин Тимофеевич

Хабаровская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1815 и 1816

Сын: Жаворонков Макар Савинович

Отец ребёнка: Жаворонков Савин Тимофеевич

Хабаровская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1817 и 1818

Сын: Жаворонков Сидор Савинович

Отец ребёнка: Жаворонков Савин Тимофеевич

Хабаровская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1821

Дочь: Ирина Савиновна

Отец ребёнка: Жаворонков Савин Тимофеевич

Хабаровская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1825

Дочь: Настасья Савиновна

Отец ребёнка: Жаворонков Савин Тимофеевич

Хабаровская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жаворонков Савин Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Хабаровская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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