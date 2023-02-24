Жаворонкова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Дочь: Ксения Савиновна
Отец ребёнка: Жаворонков Савин Тимофеевич
Рождение ребёнка
Между 1815 и 1816
Сын: Жаворонков Макар Савинович
Отец ребёнка: Жаворонков Савин Тимофеевич
Рождение ребёнка
Между 1817 и 1818
Сын: Жаворонков Сидор Савинович
Отец ребёнка: Жаворонков Савин Тимофеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1821
Дочь: Ирина Савиновна
Отец ребёнка: Жаворонков Савин Тимофеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1825
Дочь: Настасья Савиновна
Отец ребёнка: Жаворонков Савин Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно