Жаворонков Сидор Савинович
Место рождениядеревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Дата рожденияМежду 1817 и 1818
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Между 1817 и 1818
Отец: Жаворонков Савин Тимофеевич
Мать: Жаворонкова Анна
деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Между 1836 и 1837
Сын: Жаворонков Меркулий Сидорович
Мать ребёнка: Жаворонкова Евдокия Ивановна
деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Между 1839 и 1841
Дочь: Пелагея Сидоровна
Мать ребёнка: Жаворонкова Евдокия Ивановна
деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Между 1845 и 1847
Дочь: Феоктиста Сидоровна
Мать ребёнка: Жаворонкова Евдокия Ивановна
деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Смерть
После 1858