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Жаворонков Сидор Савинович

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Место рождения

деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия

Дата рождения

Между 1817 и 1818

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1771 г.р.

Мать

Вычислено 1788 г.р.

Жена

Вычислено 1814 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1817 и 1818

Отец: Жаворонков Савин Тимофеевич

Мать: Жаворонкова Анна

деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Между 1836 и 1837

Сын: Жаворонков Меркулий Сидорович

Мать ребёнка: Жаворонкова Евдокия Ивановна

деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Между 1839 и 1841

Дочь: Пелагея Сидоровна

Мать ребёнка: Жаворонкова Евдокия Ивановна

деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Между 1845 и 1847

Дочь: Феоктиста Сидоровна

Мать ребёнка: Жаворонкова Евдокия Ивановна

деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жаворонкова Евдокия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
деревня Хабаровская 1-я, Оричевский р-н, Кировская область, Россия
Смерть
После 1858
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