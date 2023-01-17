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Жаворонков Меркулий Сидорович

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Место рождения

Хабаровская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Между 1836 и 1837

Дата смерти

16.03.1917 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1836 и 1837

Отец: Жаворонков Сидор Савинович

Мать: Жаворонкова Евдокия Ивановна

Хабаровская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Кротова Федосия Меркульевна

Мать ребёнка: Жаворонкова Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
1867

Сын: Жаворонков Александр Меркульевич

Мать ребёнка: Жаворонкова Татьяна Григорьевна

Игнатов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1876

Сын: Жаворонков Николай Меркульевич

Мать ребёнка: Жаворонкова Татьяна Григорьевна

Игнатов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1887

Сын: Жаворонков Иван Меркульевич

Мать ребёнка: Жаворонкова Татьяна Григорьевна

Игнатов Сергей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жаворонков Михаил Меркульевич

Мать ребёнка: Жаворонкова Татьяна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жаворонкова Татьяна Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Хабаровская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
16.03.1917 ст.
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