Жаворонков Меркулий Сидорович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1836 и 1837
Дата смерти16.03.1917 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1836 и 1837
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Кротова Федосия Меркульевна
Мать ребёнка: Жаворонкова Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
1867
Сын: Жаворонков Александр Меркульевич
Мать ребёнка: Жаворонкова Татьяна Григорьевна
Игнатов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1876
Сын: Жаворонков Николай Меркульевич
Мать ребёнка: Жаворонкова Татьяна Григорьевна
Игнатов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1887
Сын: Жаворонков Иван Меркульевич
Мать ребёнка: Жаворонкова Татьяна Григорьевна
Игнатов Сергей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жаворонков Михаил Меркульевич
Мать ребёнка: Жаворонкова Татьяна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.03.1917 ст.