Жаворонков Михаил Меркульевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жаворонков Михаил Меркульевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жаворонков Меркулий Сидорович

Мать: Жаворонкова Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
05.07.1913

Сын: Жаворонков Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Ксения Фёдоровна

Рождение ребёнка
24.06.1914

Дочь: Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Ксения Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия Михайловна

Мать ребёнка: Ксения Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алевтина Михайловна

Мать ребёнка: Ксения Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Фёдоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Директор лугоболотной станции
Смерть
Неизвестно
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