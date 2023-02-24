Жаворонков Михаил Меркульевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.07.1913
Сын: Жаворонков Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Ксения Фёдоровна
Рождение ребёнка
24.06.1914
Дочь: Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Ксения Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия Михайловна
Мать ребёнка: Ксения Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алевтина Михайловна
Мать ребёнка: Ксения Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Фёдоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Директор лугоболотной станции
Смерть
Неизвестно