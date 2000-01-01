(Жаворонкова) Ольга Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1914
Дата смерти20.06.1994
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1914
Отец: Жаворонков Михаил Меркульевич
Мать: Ксения Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
20.06.1994