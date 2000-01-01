(Жаворонкова) Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Жаворонкова) Ольга Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1914

Дата смерти

20.06.1994

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1914

Отец: Жаворонков Михаил Меркульевич

Мать: Ксения Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
20.06.1994
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