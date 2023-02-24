Ксения Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.07.1913
Сын: Жаворонков Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Жаворонков Михаил Меркульевич
Рождение ребёнка
24.06.1914
Дочь: Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Жаворонков Михаил Меркульевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия Михайловна
Отец ребёнка: Жаворонков Михаил Меркульевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алевтина Михайловна
Отец ребёнка: Жаворонков Михаил Меркульевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно