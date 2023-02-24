Ксения Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКсения Фёдоровна

Ксения Фёдоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1913

Сын: Жаворонков Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Жаворонков Михаил Меркульевич

Рождение ребёнка
24.06.1914

Дочь: Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Жаворонков Михаил Меркульевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия Михайловна

Отец ребёнка: Жаворонков Михаил Меркульевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алевтина Михайловна

Отец ребёнка: Жаворонков Михаил Меркульевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жаворонков Михаил Меркульевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close