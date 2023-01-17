Жаворонков Николай Меркульевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Жаворонков Меркулий Сидорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина
Работа или профессия
Неизвестно
Директор судостроительного завода в Котласе
Место жительства
Неизвестно
Котлас, Котлас, Архангельская область
Смерть
Неизвестно