Жаворонков Николай Меркульевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жаворонков Николай Меркульевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1836 и 1837 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Жаворонков Меркулий Сидорович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина

Работа или профессия
Неизвестно
Директор судостроительного завода в Котласе
Место жительства
Неизвестно
Котлас, Котлас, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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