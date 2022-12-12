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Ранеткин Ефим Иванович

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Место рождения

Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

18.12.1787 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1787 ст.

Отец: Ранеткин Иван Ермолаевич

Мать: Ранеткина Ефимья Ермолаевна

Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
1799 ст.
Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Исповедная роспись церкви Кадановского погоста Угличского уезда Ярославской губернии
Рождение ребёнка
1812 ст.

Сын: Ранеткин Петр Ефимович

Мать ребёнка: Ранеткина Анисья Андреевна

Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1815 ст.

Сын: Ранеткин Иосиф (Осип) Ефимович

Мать ребёнка: Ранеткина Анисья Андреевна

Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
1821 ст.
Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Исповедная роспись церкви Кадановского погоста Угличского уезда Ярославской губернии
Место жительства
1831 ст.
Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
ф.230 оп.1 д.11583 Исповедные росписи церквей г.Углича и сел Угличского у. за 1831 год
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ранеткина Анисья Андреевна

Смерть
Неизвестно
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