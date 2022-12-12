Ранеткин Ефим Иванович
Место рождения
Дата рождения18.12.1787 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1787 ст.
Место жительства
1799 ст.
Исповедная роспись церкви Кадановского погоста Угличского уезда Ярославской губернии
Рождение ребёнка
1812 ст.
Мать ребёнка: Ранеткина Анисья Андреевна
Рождение ребёнка
1815 ст.
Сын: Ранеткин Иосиф (Осип) Ефимович
Мать ребёнка: Ранеткина Анисья Андреевна
Место жительства
1821 ст.
Исповедная роспись церкви Кадановского погоста Угличского уезда Ярославской губернии
Место жительства
1831 ст.
ф.230 оп.1 д.11583 Исповедные росписи церквей г.Углича и сел Угличского у. за 1831 год
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно