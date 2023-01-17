Ранеткин Иосиф (Осип) Ефимович
Место рождения
Дата рождения1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.
Отец: Ранеткин Ефим Иванович
Место жительства
1821 ст.
Исповедная роспись церкви Кадановского погоста Угличского уезда Ярославской губернии 1821
Место жительства
1831 ст.
ф.230 оп.1 д.11583 Исповедные росписи церквей г.Углича и сел Угличского у. за 1831 год 1831
Смерть
Неизвестно