Ранеткин Иосиф (Осип) Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ранеткин Иосиф (Осип) Ефимович

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Место рождения

Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1787 г.р.

Мать

1788 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.

Отец: Ранеткин Ефим Иванович

Мать: Ранеткина Анисья Андреевна

Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
1821 ст.
Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Исповедная роспись церкви Кадановского погоста Угличского уезда Ярославской губернии 1821
Место жительства
1831 ст.
Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
ф.230 оп.1 д.11583 Исповедные росписи церквей г.Углича и сел Угличского у. за 1831 год 1831
Смерть
Неизвестно
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