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Ранеткин Петр Ефимович

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Место рождения

Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1812 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812 ст.

Отец: Ранеткин Ефим Иванович

Мать: Ранеткина Анисья Андреевна

Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
1821 ст.
Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Исповедная роспись церкви Кадановского погоста Угличского уезда Ярославской губернии 1821
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Ранеткина Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Ранеткина Ефимья Ефимовна

Место жительства
1831 ст.
Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
ф.230 оп.1 д.11583 Исповедные росписи церквей г.Углича и сел Угличского у. за 1831 год 1831
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ранеткина Ефимья Ефимовна

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