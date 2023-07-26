Ранеткина Ефимья Ефимовна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1808 и 1809 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Между 1808 и 1809 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1827 ст.
Оба первым браком. Поручители той же деревни крестьяне: Иван Иванов, Иван Ермолаев и Василий Иванов. ф.18. Оп.3. Д. 120 МК по церквям г. Углича и уезда за 1827 год.
Рождение ребёнка
16.11.1827 ст.
Дочь: Ранеткина Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Ранеткин Петр Ефимович
ф. 18. Оп.3. Д. 120 МК по церквям г. Углича и уезда за 1827 год.
Рождение ребёнка
21.07.1829 ст.
Отец ребёнка: Ранеткин Петр Ефимович
ф. 18. Оп.3. Д. 125 МК по г. Угличу и уезду за 1829 год.
Место жительства
1831 ст.
Возраст - 23 года. ф.230 оп.1 д.11583 Исповедные росписи церквей г.Углича и сел Угличского у. за 1831 год
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Ранеткина Марья Петровна
Отец ребёнка: Ранеткин Петр Ефимович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Ранеткин Григорий Петрович
Отец ребёнка: Ранеткин Петр Ефимович
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Ранеткин Петр Ефимович
Место жительства
1860 ст.
Возраст - 51 год. ф. 18. Оп.3. Д. 253 Исповедные духовные росписи по церквям г. Углича и его уезда
Смерть
Неизвестно