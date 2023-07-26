Ранеткина Ефимья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ранеткина Ефимья Ефимовна

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Место рождения

Никольское, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Между 1808 и 1809 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1808 и 1809 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольское, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
04.02.1827 ст.

Муж: Ранеткин Петр Ефимович

Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Оба первым браком. Поручители той же деревни крестьяне: Иван Иванов, Иван Ермолаев и Василий Иванов. ф.18. Оп.3. Д. 120 МК по церквям г. Углича и уезда за 1827 год.
Рождение ребёнка
16.11.1827 ст.

Дочь: Ранеткина Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Ранеткин Петр Ефимович

Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
ф. 18. Оп.3. Д. 120 МК по церквям г. Углича и уезда за 1827 год.
Рождение ребёнка
21.07.1829 ст.

Сын: Ранеткин Стефан Петрович

Отец ребёнка: Ранеткин Петр Ефимович

Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
ф. 18. Оп.3. Д. 125 МК по г. Угличу и уезду за 1829 год.
Место жительства
1831 ст.
Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Возраст - 23 года. ф.230 оп.1 д.11583 Исповедные росписи церквей г.Углича и сел Угличского у. за 1831 год
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Ранеткина Марья Петровна

Отец ребёнка: Ранеткин Петр Ефимович

Рождение ребёнка
1842

Сын: Ранеткин Григорий Петрович

Отец ребёнка: Ранеткин Петр Ефимович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Ранеткин Ефим Петрович

Отец ребёнка: Ранеткин Петр Ефимович

Место жительства
1860 ст.
Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Возраст - 51 год. ф. 18. Оп.3. Д. 253 Исповедные духовные росписи по церквям г. Углича и его уезда
Смерть
Неизвестно

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