Ранеткина Анисья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812 ст.
Отец ребёнка: Ранеткин Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1815 ст.
Сын: Ранеткин Иосиф (Осип) Ефимович
Отец ребёнка: Ранеткин Ефим Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно