Ранеткина Анисья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ранеткина Анисья Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1787 г.р.

Дети

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812 ст.

Сын: Ранеткин Петр Ефимович

Отец ребёнка: Ранеткин Ефим Иванович

Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1815 ст.

Сын: Ранеткин Иосиф (Осип) Ефимович

Отец ребёнка: Ранеткин Ефим Иванович

Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ранеткин Ефим Иванович

Смерть
Неизвестно
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