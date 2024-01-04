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Ранеткин Стефан Петрович

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Место рождения

Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

21.07.1829 ст.

Дата смерти

04.08.1829 ст.

Пол

Мужской

Отец

1812 г.р.

Мать

Между 1808 и 1809 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1829 ст.

Отец: Ранеткин Петр Ефимович

Мать: Ранеткина Ефимья Ефимовна

Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
ф. 18. Оп.3. Д. 125 МК по г. Угличу и уезду за 1829 год.
Крещение
21.07.1829 ст.
Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемником был из той же деревни крестьянин Захар ???. ф. 18. Оп.3. Д. 125 МК по г. Угличу и уезду за 1829 год.
Смерть
04.08.1829 ст.
Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Возраст - 3 недели. Неизвестно от чего умер. ф. 18. Оп.3. Д. 125 МК по г. Угличу и уезду за 1829 год.
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