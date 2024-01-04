Ранеткин Стефан Петрович
Место рождения
Дата рождения21.07.1829 ст.
Дата смерти04.08.1829 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
21.07.1829 ст.
Отец: Ранеткин Петр Ефимович
ф. 18. Оп.3. Д. 125 МК по г. Угличу и уезду за 1829 год.
Крещение
21.07.1829 ст.
Восприемником был из той же деревни крестьянин Захар ???. ф. 18. Оп.3. Д. 125 МК по г. Угличу и уезду за 1829 год.
Смерть
04.08.1829 ст.
Возраст - 3 недели. Неизвестно от чего умер. ф. 18. Оп.3. Д. 125 МК по г. Угличу и уезду за 1829 год.