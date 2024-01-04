Ранеткин Иван Ермолаевич
Место рождения
Дата рождения1765 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765 ст.
Бракосочетание
После 1782 ст.
Место жительства
1782 ст.
Возраст - 17 лет. Холост. ф. 230. Оп.13-4. Д. 8111 ИР церквей сел Петровского уезда за 1782 год Опись имущества и строений водяной мельницы, состоявшей за Толчковой слободой и принадлежавшей Спасо-Пре... Показать все
Рождение ребёнка
18.12.1787 ст.
Мать ребёнка: Ранеткина Ефимья Ермолаевна
ф.230. Оп.14-1. Д. 531 МК Петропавловского собора г.Петровска и церквей сел Петровского уезда за 1787 год
Рождение ребёнка
19.09.1793 ст.
Мать ребёнка: Ранеткина Ефимья Ермолаевна
Рождение ребёнка
1795 ст.
Сын: Ранеткин Василий Иванович
Мать ребёнка: Ранеткина Ефимья Ермолаевна
Место жительства
1799 ст.
34 года. Исповедная роспись церкви Кадановского погоста Угличского уезда Ярославской губернии
Место жительства
1821 ст.
53 года. Исповедная роспись церкви Кадановского погоста Угличского уезда Ярославской губернии
Место жительства
1831 ст.
62 года. Исповедная роспись церкви Кадановского погоста Угличского уезда Ярославской губернии
Место жительства
1844 ст.
72 года. Исповедная роспись церкви Кадановского погоста Угличского уезда Ярославской губернии
Смерть
Неизвестно