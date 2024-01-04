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Ранеткин Иван Ермолаевич

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Место рождения

Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1765 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765 ст.

Отец: Ранеткин Ермолай Дмитриевич

Мать: Ранеткина Фекла Захаровна

Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
После 1782 ст.

Жена: Ранеткина Ефимья Ермолаевна

Место жительства
1782 ст.
Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Возраст - 17 лет. Холост. ф. 230. Оп.13-4. Д. 8111 ИР церквей сел Петровского уезда за 1782 год Опись имущества и строений водяной мельницы, состоявшей за Толчковой слободой и принадлежавшей Спасо-Пре... Показать все
Рождение ребёнка
18.12.1787 ст.

Сын: Ранеткин Ефим Иванович

Мать ребёнка: Ранеткина Ефимья Ермолаевна

Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
ф.230. Оп.14-1. Д. 531 МК Петропавловского собора г.Петровска и церквей сел Петровского уезда за 1787 год
Рождение ребёнка
19.09.1793 ст.

Сын: Ранеткин Иван Иванович

Мать ребёнка: Ранеткина Ефимья Ермолаевна

Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1795 ст.

Сын: Ранеткин Василий Иванович

Мать ребёнка: Ранеткина Ефимья Ермолаевна

Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
1799 ст.
Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
34 года. Исповедная роспись церкви Кадановского погоста Угличского уезда Ярославской губернии
Место жительства
1821 ст.
Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
53 года. Исповедная роспись церкви Кадановского погоста Угличского уезда Ярославской губернии
Место жительства
1831 ст.
Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
62 года. Исповедная роспись церкви Кадановского погоста Угличского уезда Ярославской губернии
Место жительства
1844 ст.
Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
72 года. Исповедная роспись церкви Кадановского погоста Угличского уезда Ярославской губернии
Смерть
Неизвестно
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