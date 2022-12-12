Ранеткина Ефимья Ермолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1787 ст.
Отец ребёнка: Ранеткин Иван Ермолаевич
Рождение ребёнка
19.09.1793 ст.
Отец ребёнка: Ранеткин Иван Ермолаевич
Рождение ребёнка
1795 ст.
Сын: Ранеткин Василий Иванович
Отец ребёнка: Ранеткин Иван Ермолаевич
Место жительства
1799 ст.
Исповедная роспись церкви Кадановского погоста Угличского уезда Ярославской губернии
Место жительства
1821 ст.
Исповедная роспись церкви Кадановского погоста Угличского уезда Ярославской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно