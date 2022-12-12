Ранеткина Ефимья Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ранеткина Ефимья Ермолаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1787 ст.

Сын: Ранеткин Ефим Иванович

Отец ребёнка: Ранеткин Иван Ермолаевич

Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.09.1793 ст.

Сын: Ранеткин Иван Иванович

Отец ребёнка: Ранеткин Иван Ермолаевич

Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1795 ст.

Сын: Ранеткин Василий Иванович

Отец ребёнка: Ранеткин Иван Ермолаевич

Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
1799 ст.
Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Исповедная роспись церкви Кадановского погоста Угличского уезда Ярославской губернии
Место жительства
1821 ст.
Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Исповедная роспись церкви Кадановского погоста Угличского уезда Ярославской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ранеткин Иван Ермолаевич

Смерть
Неизвестно
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